Песков назвал блестящими перспективы конкурса "Большая перемена"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Конкурс для школьников "Большая перемена" очень востребован, у него блестящие перспективы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я убежден, что [у проекта] блестящие перспективы. Это очень востребованный конкурс. Я вижу, что вы все замечательные, заинтересованные люди", - сказал он, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Песков убежден, что конкурс сохранится и будет дальше только расширяться, чтобы через него прошло как можно больше молодых людей.

О конкурсе

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7-х классов, которые принимают участие в конкурсе впервые.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.