ВС Якутии перенес на 3 сентября рассмотрение жалобы "шамана" на принудительное лечение

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Якутии, выслушав доводы сторон, перенес на 3 сентября рассмотрение жалобы называющего себя "шаманом" Александра Габышева на назначение ему принудительного лечения. Об этом ТАСС рассказал его защитник Алексей Прянишников.

"В Верховном суде Республики Якутия началось рассмотрение жалоб защиты Габышева на его направление на принудительное лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Апелляционные жалобы защитников Габышева поддержал даже представитель органа опеки и попечительства, ранее занимавший нейтральную позицию по делу. Суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты о допросе по видео-конференц-связи президента независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенко, допущенного следствием в уголовное дело по инициативе защиты. В заседании объявлен перерыв до 3 сентября", - сказал он.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев остается в СИЗО.