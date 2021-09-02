ВС Якутии перенес на 3 сентября рассмотрение жалобы "шамана" на принудительное лечение

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Якутии, выслушав доводы сторон, перенес на 3 сентября рассмотрение жалобы называющего себя "шаманом" Александра Габышева на назначение ему принудительного лечения. Об этом ТАСС рассказал его защитник Алексей Прянишников.
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"В Верховном суде Республики Якутия началось рассмотрение жалоб защиты Габышева на его направление на принудительное лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Апелляционные жалобы защитников Габышева поддержал даже представитель органа опеки и попечительства, ранее занимавший нейтральную позицию по делу. Суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты о допросе по видео-конференц-связи президента независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенко, допущенного следствием в уголовное дело по инициативе защиты. В заседании объявлен перерыв до 3 сентября", - сказал он.
В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев остается в СИЗО.