Фадеев назвал цензурой использование IT-компаниями скрытых алгоритмов выдачи информации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Использование IT-корпорациями непрозрачных алгоритмов выдачи пользователям информации фактически является цензурой, такие данные должны быть открытыми. Такое мнение в четверг высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе круглого стола, посвященного правам человека в эпоху цифровизации.

"Это вообще гигантская проблема. Такой глагол есть - "гуглить". И большинство из нас думает, что мы что-то ищем, нам предоставляется вся информация по нашему запросу. Похоже, предоставляется процентов 30. А по каким алгоритмам Google выдает конкретному пользователю ту или иную информацию, никто не знает. Фактически это цензура", - сказал Фадеев.

По его словам, такую "цензуру" практикуют в первую очередь американские IT-компании. "Мы не знаем, по каким критериям, правилам это [выдача информации] происходит. Эта информация должна быть открыта. И это не только российская проблема - это проблема всего мирового сообщества. Американские компании от своего же американского народа скрывают, как они действуют", - добавил Фадеев.

В области защиты права пользователей на свободу получения информации накопилась "работа на годы вперед", заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, будет представлен до конца года.