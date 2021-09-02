Песков пообещал уточнить в Минобрнауки информацию о планах объединения МПГУ и МГОУ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе планов объединения Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) и Московского государственного областного университета (МГОУ), но не ожидает какого-то негативного развития событий в этой связи.

"Я не знаю ничего об этом процессе, но мы в Минобразования обязательно поинтересуемся", - сказал он, отвечая в ходе марафона "Новое знание" на вопрос студентки МГОУ, которая пожаловалась на информацию о планах объединения двух вузов.

Песков уточнил, почему учащаяся ожидает изменений в худшую сторону в случае такого объединения. Его собеседница ответила, что в таком случае областной университет с 90-летней историей перестанет существовать как отдельный вуз.

"Я попробую узнать вообще, почему это происходит. Но я убежден, что ничего плохого не будет", - заметил представитель Кремля.