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Восточный экономический форум

Песков пообещал уточнить в Минобрнауки информацию о планах объединения МПГУ и МГОУ

Выступая на марафоне "Новое знание", представитель Кремля выразил мнение, что ничего плохого при объединении вузов не будет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе планов объединения Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) и Московского государственного областного университета (МГОУ), но не ожидает какого-то негативного развития событий в этой связи.

"Я не знаю ничего об этом процессе, но мы в Минобразования обязательно поинтересуемся", - сказал он, отвечая в ходе марафона "Новое знание" на вопрос студентки МГОУ, которая пожаловалась на информацию о планах объединения двух вузов.

Песков уточнил, почему учащаяся ожидает изменений в худшую сторону в случае такого объединения. Его собеседница ответила, что в таком случае областной университет с 90-летней историей перестанет существовать как отдельный вуз.

"Я попробую узнать вообще, почему это происходит. Но я убежден, что ничего плохого не будет", - заметил представитель Кремля.

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