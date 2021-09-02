Королевский монетный двор Британии выпустил 50-пенсовую коллекционную монету с Винни-Пухом

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании выпустил новую коллекционную монету с изображением Винни-Пуха и его друзей. Вместе с медвежонком на монете изображены Пятачок, Сова, Кролик, Тигра, Кенга и Крошка Ру, сообщает в четверг газета Evening Standard .

Первые три монеты серии из девяти штук, создаваемой совместно с американской компанией The Walt Disney Company, появились в прошлом году. На самой первой из них изображен Винни-Пух с банкой любимого меда. Дизайн серии, согласно сообщению Royal Mint, разработан на основе оригинальных рисунков художника и книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда (1879-1976) в книге создателя образа медвежонка английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956), впервые увидевшей свет в 1926 году.

По словам дизайнера серии Дэниела Торна, при работе с оригинальными иллюстрациями, предоставленными монетному двору The Walt Disney Company, его "приоритетом была должная передача этих прекрасных изображений". Как отметил Торн, для воплощения мотива медоносных пчел и травянистого холма, на котором сидит Винни-Пух, мы "обратились к множеству различных техник, чтобы создать безупречный эффект акварели на монете, и в конечном итоге остановились на том, который представлен в окончательной версии".

"Мы все выросли на Винни-Пухе, и он остается любимым персонажем не только в Великобритании, но и во всем мире", - сказала глава отдела памятных монет Royal Mint Клэр Макленнан. "Мы ожидаем, что монеты будут пользоваться огромной популярностью, особенно в преддверии Рождества, и надеемся, что и дети, и взрослые получат удовольствие от коллекции", - добавила она.

Цены варьируется от £10 ($13,7) за простую монету до £1 065 ($1 465) за золотую.