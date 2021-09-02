В Тольятти объявили награду в 500 тыс. рублей за поимку поджигателей городского леса

Накануне сообщалось, что восемь поджогов было совершено за сутки в лесах Самарской области. Пожарные расчеты перестали справляться с огнем, потому что ветер и возгорания одновременно в трех местах создали серьезную угрозу перехода низового пожара в верховой. По информации ГУ МЧС по Самарской области, к месту возгорания были направлены оперативные службы в количестве 66 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 55 человек, 11 единиц техники, а также находящейся на дежурстве вертолет Ми-8 с водосливным устройством от МЧС России. Площадь возгорания в МЧС не уточняют.

"На сегодняшний день мы имеем в Тольятти беспрецедентную ситуацию. Не вызывает сомнений, что это спланированная, можно сказать, террористическая акция. Безусловно, первейшая задача сейчас - выявить, кто совершает поджоги. Поэтому мы объявляем награду в размере 500 тыс. рублей тому, кто позволит выявить и изобличить организаторов и поджигателей леса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к систематическому патрулированию городских лесов в целях предупреждения новых возгораний будет привлечена конная полиция, добровольцы и отдельные экипажи патрульно-постовой службы. Кроме того, сформировать постоянные отряды патрулирования предложено в организованных трудовых коллективах на крупных предприятиях Тольятти.