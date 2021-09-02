Томский вуз предложил студентам из Афганистана работу в кампусе

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Томский политехнический университет оказал психологическую поддержку очно обучающимся в вузе студентам из Афганистана и предложил им работу в кампусе вуза, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС проректор Томского политехнического университета по образовательной деятельности Михаил Соловьев.

"У нас два обучающихся студента из Афганистана, когда начались все эти события в стране, мы начали с ними точечно работать. Оказали им и психологическую поддержку, предложили им работу в кампусе, они решение еще не приняли. Потому что сейчас начнется учебный процесс, в зависимости от их нагрузки, от их пожеланий работа им будет предоставлена. Готовятся к зачислению еще три студента, мы отдельно работаем с Министерством образования и науки РФ, они будут какими-то гуманитарными бортами вывозиться, наверное, будем и с ними работать", - сказал Соловьев.

Президент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Николай Пустовой в свою очередь сообщил, что в НГТУ четыре таких студента. Пока нет информации о том, что они готовы приехать в Новосибирск. Однако, это касается не только студентов из Афганистана, студенты из других стран также испытали проблемы с въездом. Вуз готов организовать для них дистанционное обучение. Ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев отметил, что в его вузе четыре студента из Афганистана, они приступают к обучению в дистанционном режиме, пока у них не появится возможность прибыть в красноярский вуз лично.

Три студента обучаются и в Алтайском государственном университете, сообщил ректор Сергей Бочаров. Они также смогут проходить обучение дистанционно с учетом того, что алтайский вуз входит в новый учебный год в смешанном формате работы, и многие студенты будут учиться удаленно, но информации о технических возможностях такого обучения пока нет. "К сожалению, у нас нет информации об этих трех студентах, каковы технические возможности сейчас в Афганистане. Также сложно с ними наладить связь, мы ожидаем поддержки со стороны Минобрнауки, что они обеспечат каким-то образом сюда их прилет", - сказал Бочаров.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 25 августа сообщил журналистам в Новосибирске, что российские вузы готовы организовать дистанционное обучения для студентов из Афганистана, если они не смогут выехать в Россию на обучение. По его словам, в российских вузах 1 400 таких студентов.