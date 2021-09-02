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Кабмин Греции объявил трехдневный траур в связи со смертью композитора Теодоракиса

Композитор "оставляет в наследство свои песни, свою политическую деятельность, а также свой национальный вклад в критические моменты", отметил греческий премьер Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Греции объявило в четверг трехдневный траур в связи со смертью композитора Микиса Теодоракиса. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в начале заседания кабинета министров.

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"К сожалению, наше сегодняшнее заседание омрачила очень печальная новость: Микис Теодоракис уходит в вечность. Его голос замолчал, и вместе с ним затихла и вся греческая нация", - сказал Мицотакис.

"Однако он оставляет нам в наследство свои песни, свою политическую деятельность, а также свой национальный вклад в критические моменты", - продолжил премьер и добавил, что в связи со смертью Микиса Теодоракиса "постановлением правительства с сегодняшнего дня объявляется трехдневный национальный траур".

Теги
ГрецияМицотакис, Кириакос
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