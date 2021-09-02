Глава "Опоры России" предложил частично сохранить масочный режим после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин предложил частично сохранить масочный режим даже после победы над пандемией коронавируса, так как он, по его мнению, является хорошим инструментом влияния на скорость распространения болезней.

"Я считаю, что в общественном транспорте вообще маски не надо отменять в период эпидемиологических обострений. К примеру, идет волна гриппа, и потом вся Москва болеет - это колоссальные убытки для бизнеса, для любого - не только для малого, и для крупного, когда твои сотрудники начинают болеть. Поэтому я считаю, масочный режим - очень хороший инструмент, чтобы в эпидемию влиять на скорость распространения и на масштабы распространения [заболевания]", - сказал Калинин в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос о возможной отмене масочного режима после победы над ковидом.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в то же время затруднился ответить на вопрос, когда масочный режим будет отменен.

"Я даже не представляю [когда можно будет отказаться от масок], может быть, мы всю оставшуюся жизнь в масках будем ходить. Ведь эволюционирует вирус, приобретая другие штаммы. Если российская вакцина будет эффективной против всех штаммов, то, конечно, при нынешних темпах вакцинации для Москвы, например, года два потребуется [для вакцинации большинства жителей], - сказал он ТАСС.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.