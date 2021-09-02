Путин считает, что действующая модель здравоохранения не подходит для регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дальневосточным регионам России не хватает мощностей для всеобщей медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса, но людям нужно оказать помощь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое он проводит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе и тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", - подчеркнул глава государства.

Путин поручил предусмотреть "отдельные решения для жителей Дальнего Востока" по развитию такой инфраструктуры в программе медицинской реабилитации.