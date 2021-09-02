Ростех поставил регионам почти 33 млн доз вакцины от гриппа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) поставил в регионы 32,9 млн доз вакцин от гриппа, завершив первый этап поставок, говорится в сообщении госкорпорации.

"Фармацевтический холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех завершил первый этап поставок вакцин от гриппа в российские регионы в рамках национального календаря профилактических прививок. К 1 сентября в медицинские организации РФ доставлено 32,9 млн доз вакцин", - отмечается в сообщении.

Около 11 млн доз пришлось на четырехвалентную вакцину "Ультрикс квадри", еще 22 млн доз - это трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", произведенные по полному технологическому циклу в России.

"Регионы страны полностью обеспечены профилактическими препаратами для старта массовой вакцинации населения. Дальнейшие поставки вакцин продолжатся до середины ноября 2021 года", - уточнил генеральный директор холдинга "Нацимбио" Андрей Загорский, слова которого приводятся в сообщении.