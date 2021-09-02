В Петербурге сократили количество отделов полиции в крупнейшем районе города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция укрупнила отделы в самом населенном районе Санкт-Петербурга - Приморском, сократив их количество. Это позволит сконцентрировать силы правоохранительных органов и повысить их эффективность, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в структуре УМВД по Приморскому району. Шесть территориальных отделов полиции объединены в три", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Приморский район является самым крупным районом Петербурга по численности населения и по приросту проживающих лиц. Поэтому было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции, так как в текущих реалиях "это лишь распыляло силы полиции, не позволяя оперативно отвечать современным вызовам и реагировать на оперативную обстановку".

"За счет ликвидации лишней управленческой прослойки каждый отдел получит пять сотрудников дежурной части вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза. Более того, в каждом отделе будет создано следственное подразделение, а значит будет собственная следственно-оперативная группа. Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, - быстрота реагирование полиции на обращения граждан", - отмечается в сообщении.