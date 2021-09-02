ВЭБ.РФ рассчитал среднюю территориальную доступность социальных объектов в городах ДВФО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Территориальная доступность больниц для жителей крупных городов Дальнего Востока выше, чем в среднем по стране, до медучреждения можно добраться на машине примерно за 20 минут. Об этом на сессии "Здоровый город здоровый человек" в рамках ВЭФ сообщил руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого цитирует пресс-служба компании в сообщении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В крупнейших городах Дальнего Востока у 96,94% жителей ближайшая больница находится всего в 20 минутах езды на машине. Это выше не только среднероссийского уровня, но и медианных показателей городов в странах - участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). До поликлиники в случае необходимости всего за 15 минут сможет добраться 67,7% населения дальневосточных муниципалитетов (в то время как среднероссийский показатель - 66%)", - рассказал Самохин.

Данные собраны в разработанном госкорпорацией ВЭБ.РФ "Индексе качества городов России". На онлайн-платформе доступна информация о 115 городах. Это крупнейшие муниципалитеты страны и столицы регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Индекс состоит из 12 направлений. К примеру, платформа позволяет сравнивать жизнь в российских городах по таким показателям, как здоровье, экология, образование, доход и работа, жилищные условия, возможности досуга и многие другие, сказано в сообщении.

Качество жизни людей

Руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ рассказал также о том, что в среднем для 66% населения Дальнего востока обеспечена 15-минутная доступность спортивных объектов. "Но все же есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это загруженность имеющихся спортивных сооружений. Она относительно высока, а значит нужно создавать новые ФОКи, спортзалы и спортплощадки. Во-вторых, доля граждан, регулярно занимающихся спортом, чуть ниже среднероссийского уровня. То есть если взяться за инфраструктуру и активнее продвигать ценности ЗОЖ, этот показатель также можно подтянуть", - сказал Самохин.

Он также отметил, что города Дальнего Востока зеленые, особенно это относится к Магадану, Владивостоку и Хабаровску, где высока доля парков и зеленых зон в площади города. Но вот с доступностью зеленых зон для горожан есть сложности. По мнению Самохина, возможно, именно поэтому, жители Дальнего Востока в среднем значительно реже в ходе опроса называли свои города красивыми и ухоженными.

Как поможет "Индекс" горожанам

Как отметил Самохин, для горожан разработанный ВЭБ.РФ Индекс в перспективе может стать одним из ориентиров в решении таких вопросов, как, например, где провести отпуск, где перспективнее заняться малым бизнесом, где больше возможностей для получения качественного образования и так далее. Индекс также предоставляет большое количество данных для принятия решений о развитии города управленцами разных уровней.

Накануне на марафоне "Новое Знание" председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что Индекс качества городов России будет представлен в конце сентября.