РКН требует от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение "Навальный"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) потребовал от американских компаний Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение "Навальный", связанное с признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России", - сказали в пресс-службе. Указанное приложение, по данным РКН, используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией "Фонд борьбы с коррупцией", признанной экстремистской и запрещенной в России решением Московского городского суда.

"Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы", - подчеркнули в российском надзорном ведомстве.

Требование Генеральной прокуратуры о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению "направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ", указали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что за организацию и участие в деятельности экстремистских и запрещенных в РФ организаций предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 282.2 УК РФ.