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Путин поручил выделить здравоохранение на Дальнем Востоке в отдельное направление работы

Возглавить соответствующую подкомиссию он поручил губернатору Магаданской области Сергею Носову

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин распорядился сделать вопрос о здравоохранении на Дальнем Востоке отдельным направлением работы комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение". Возглавить соответствующую подкомиссию он поручил губернатору Магаданской области Сергею Носову на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Надо выделить это в отдельное направление работы вашей комиссии", - обратился президент к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, который является председателем комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение".

"Назовем ее подкомиссией и пускай Носов Сергей Константинович ее возглавит", - добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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