{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оперштаб снял запрет на купание в море в Анапе

Пробы воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор снял введенный в середине августа из-за подтоплений запрет на купание в Черном море в Анапе. Пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКраснодарский край
УГИБДД по Кубани установило владельца автомобиля, к которому был приклеен блогер в Сочи
Владельцу машины грозит административная ответственности по ч.2 12.23 и по ч.5 12.9 за превышение скорости более чем на 80 км/ч
Читать полностью