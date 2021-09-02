Оперштаб снял запрет на купание в море в Анапе

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор снял введенный в середине августа из-за подтоплений запрет на купание в Черном море в Анапе. Пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", - говорится в сообщении.