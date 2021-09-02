Apple разрешит альтернативный способ оплаты "приложений для чтения"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Компания Apple разрешит разработчикам "приложений для чтения" добавить внешнюю ссылку для оплаты своих услуг, что позволит им обойти комиссию магазина App Store. Об этом в среду заявила компания на своем сайте.

К такому решению Apple пришла для того, чтобы закрыть расследование со стороны комиссии по справедливой конкуренции в Японии. Однако действие нового правила распространится на все страны мира, изменения вступят в силу в начале 2022 года.

Речь идет о программах, которые позволяют просматривать электронные книги, газеты и обеспечивают доступ к аудиофайлам, музыке и видео за подписку. К их числу относятся такие сервисы как Netflix и Spotify, добавляет интернет-портал TechCrunch.

"Поскольку разработчики "приложений для чтения" не предлагают услуг или товаров для приобретения внутри приложения, компания согласилась с комиссией по справедливой конкуренции и позволит таким разработчикам добавить одну ссылку на их сайт", - объяснила Apple свое решение. Тем не менее, по ее мнению, самой безопасной все же остается транзакция с помощью ее платежной системы.

31 августа парламент Республики Корея принял законопроект, который обяжет магазины приложений, в том числе App Store и Google Play, разрешить использование сторонних платежных систем. Комиссия при покупке приложений в этих магазинах доходит до 30%, чем были недовольны разработчики программ для мобильных устройств.