Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше, чем нынешняя столица Дальневосточного федерального округа - Владивосток.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевым административным центром население агломерации может превысить 1 млн человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее также отметил, что видит возможность превращения Владивостока в город-миллионник. Он заявил, что лучше, чтобы это произошло за счет прироста населения.

"Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Владивосток - город с населением 600,8 тыс. человек и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Приморского края. Статус столицы Дальневосточного федерального округа городу был присвоен в 2018 году. Ранее столицей региона являлся Хабаровск, в городе проживает порядка 610 тыс. человек.