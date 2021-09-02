Трутнев попросил Путина распространить в ДФО опыт Сахалина по выплатам за третьего ребенка

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг на совещании по вопросам социально-экономического развития округа, которое проводится на полях VI Восточного экономического форума, попросил президента РФ Владимира Путина начать выплачивать дальневосточникам по 1 млн рублей за рождение третьего ребенка. Сейчас такая мера поддержки оказывается только в одном регионе - в Сахалинской области.

"Просим вас поддержать распространение опыта Сахалинской области на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 млн рублей. Значительное стимулирование рождения третьего ребенка окажет влияние на принятие решения планирования первого и второго и многократно усилит эффект. В Евросоюзе такие выплаты производились, коэффициент рождаемости по третьим детям оказался совокупно в 22 раза выше", - сказал Трутнев.

В Сахалинской области с 2014 года за рождение третьего ребенка предоставляется выплата в размере 1 млн рублей. Сейчас на островах отмечается один из самых высоких коэффициентов рождаемости в стране - 2. До появления выплаты за третьего ребенка этот коэффициент был равен 1,5.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.