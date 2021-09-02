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Восточный экономический форум
Обновлено 

Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке

По словам главы государства, продолжение оттока населения из региона говорит о том, что пока мер поддержки недостаточно

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Приумножение населения на российском Дальнем Востоке является исторической задачей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить", - сказал он в четверг на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

По его словам, продолжение оттока населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно.

"Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно если мы наблюдаем отток населения", - сказал глава государства.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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