Фонд Росконгресс и "Союзмультфильм" выпустили ролик о главной теме ВЭФ к началу форума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Творческая группа студии "Союзмультфильм" подготовила анимационный ролик, который раскрывает главную тему Восточного экономического форума и рассказывает о ВЭФ гостям из разных стран. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Союзмультфильм" выпустил ролик совместно с Фондом Росконгресс к началу ВЭФ. "Успех мероприятий Фонда Росконгресс во многом заключается в том, что мы открыты к новым форматам и экспериментам. Нам показалось интересным выразить основные идеи такого серьезного делового мероприятия, как Восточный экономический форум, языком мультипликации. И я считаю, что наш партнер - "Союзмультфильм" - блестяще реализовал эту задумку", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, которого процитировали в пресс-службе.

Главную тему форума "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире" создатели изобразили в виде компьютерной игры, персонажами которой стали ученый, предприниматель и турист. В ролике они наглядно демонстрируют направления развития региона.

"Наша творческая группа с интересом отнеслась к задаче представить основную тему форума в виде анимационного ролика, который привлечет внимание, а также наглядно расскажет о ВЭФ его гостям из разных стран", - рассказал гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, которого процитировали в пресс-службе.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.