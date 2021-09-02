Снижение уровня воды на основных реках Приамурья ожидается до конца недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Снижение уровня воды на основных реках Амурской области ожидается в течение двух суток, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В ближайшие двое суток гидрологи ждут понижения уровней воды на основных реках Приамурья", - говорится в сообщении.

По данным руководителя амурского Гидрометцентра Виталия Соловьева, на основных и малых реках Приамурья наблюдается спад уровней воды на 4-36 см в сутки. Исключение составляет участок среднего Амура от села Константиновка до села Поярково, где подъем на 5-14 см в сутки продолжается. Уровни Амура и Зеи остаются выше декадной нормы на 0,8-4,2 м, в нижнем течении Селемджи - выше нормы до 0,6 м.

С пятницы по воскресенье в западных районах области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, на северо-западе возможен сильный дождь до 15-18 мм. На большей части области осадков не ожидается. В понедельник по всему региону, кроме восточной части, пройдут дожди различной интенсивности.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.