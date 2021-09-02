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УГИБДД по Кубани установило владельца автомобиля, к которому был приклеен блогер в Сочи

Владельцу машины грозит административная ответственности по ч.2 12.23 и по ч.5 12.9 за превышение скорости более чем на 80 км/ч

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю установили владельца автомобиля, который ехал по Сочи со скоростью более 180 км/ч с приклеенным к кузову блогером. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Накануне в социальных сетях начало распространяться видео, на котором запечатлен блогер Данил Мясников, который при помощи скотча приклеен к спортивному автомобилю. При этом автомобиль двигается по дорогам общего пользования в Сочи со скоростью более 180 км/ч.

"Предварительно, мы уже установили и само транспортное средство и установили владельца автомобиля. Ему грозит административная ответственности по ч.2 12.23  и по ч.5 12.9 за превышение скорости более чем на 80 км/ч", - сообщили в отделе пропаганды.

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