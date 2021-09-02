Мурашко: обеспеченность медиками на Дальнем Востоке выше среднего по России, но этого мало

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность медицинскими кадрами на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России, но из-за особенностей региона этого недостаточно, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом во всех субъектах Дальневосточного округа обеспеченность кадрами выше, чем по Российской Федерации, если посмотреть это в [плане] численности населения", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое президент Владимир Путин проводит на полях Восточного экономического форума. Вместе с тем, по словам министра, особенности этой части страны требуют большего количества медицинских работников, в том числе из-за труднодоступности некоторых территорий.

Мурашко отметил, что на Дальнем Востоке на 13% увеличился прием абитуриентов на медицинские специальности. "Увеличены выплаты в рамках программ "Земский доктор", "Фельдшер", это действительно увеличило сегодня число участников на 30%. По прогнозу на 2021 год мы планируем, что где-то 600 специалистов еще придет в отрасль, это на 20% больше, чем в предыдущие периоды", - добавил министр.

Он также обратил внимание на проблемы с финансированием медицины в дальневосточных регионах. "Соотношение уровня заработной платы в структуре расходов [на здравоохранение] в Дальневосточном округе выше, чем по РФ, и достигает по ряду субъектов разницы до полутора раз. Рост заработной платы в ряде регионов, в том числе в Магаданской области, превысил средние по отрасли прогнозные значения. Доля расходов на заработные платы и сам уровень заработной платы значимо увеличились", - добавил глава Минздрава.

По его словам, это создает дополнительную нагрузку на систему ОМС. "Сами по себе платежи в систему ОМС ту инфраструктуру, которую мы должны содержать, в силу особенностей региона не покрывают. Поэтому просто перераспределение проблему не решает. Мы на следующий год запланировали изменение коэффициента дифференциации - закладываем 6,2 млрд рублей. И в этом году по поручению председателя правительства выделены дополнительные деньги на финансирование системы здравоохранения, сейчас распределено 85 млрд рублей, но только за счет средств ОМС покрыть ту структуру, которую мы должны содержать в этих регионах, нам сложно", - отметил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.