Капсулы с землей с Прохоровского поля передали для отправки в города воинской славы

ТАСС, 2 сентября. Акция "Перелет памяти. Мемориалы-побратимы", приуроченная к 82-й годовщине начала Второй мировой войны, стартовала в четверг в Белгородской области. Капсулы с землей с Прохоровского поля, где произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, передали для доставки в города-герои и воинской славы, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Дали старт важной акции, которая объединит тысячи людей в разных уголках нашей большой страны - "Перелет памяти. Мемориалы-побратимы". Капсулы с землей Третьего ратного поля России за несколько дней облетят города", - написал Гладков.

В ходе акции капсулы с землей Прохоровского поля доставят на легкомоторном самолете из Белгородской области к мемориалу советскому солдату в Тверском регионе. В пути участники также приземлятся в Курске, Орле, Туле, Малоярославце и Можайске. В каждом городе участники перелета встретятся со школьниками, студентами, ветеранами и передадут в музеи капсулы с землей с Прохоровского поля. Акция завершится в Прохоровке - самолет доставит к Звоннице капсулу с ржевской землей.

"Со своей стороны будем максимально стараться, чтобы каждый школьник мог прикоснуться и увидеть богатую историю нашей страны. Первостепенная задача - сделать бесплатный доступ ко всем историческим местам, которые являются гордостью нашего региона", - добавил Гладков.

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1 200 танков и самоходных орудий. На месте сражения в 1995 году открыли музей-заповедник "Прохоровское поле".