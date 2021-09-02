Специалисты МЧС нашли контейнер атомного реактора подлодки в Карском море

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты отряда "Центроспас" МЧС России нашли контейнер атомного реактора подводной лодки КА-19 в заливе Амбросиева в Карском море. Об этом сообщил в четверг руководитель государственного центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.

В настоящее время, по его словам, специалисты отряда "Центроспас" приступили к обследованию на глубине потенциально опасных объектов в Карском море. "Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки КА-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен", - написал он в Facebook.

Линейцев добавил, что сейчас проводится осмотр объекта, принято решение проведения спектрального анализа, а также забора растительного материала с него. "Работы продолжаются", - подчеркнул он.

МЧС России на борту судна "Академик Мстислав Келдыш" ежегодно проводит арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. Текущая экспедиция началась 28 августа. В поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон".