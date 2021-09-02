В Тюменской области к 2024 году планируют создать "Менделеев парк"

ТОБОЛЬСК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый городской парк с использованием образа российского ученого Дмитрия Менделеева планируют создать в Тобольске Тюменской области в 2024 году. Его площадь составит 11 га, передает корреспондент ТАСС с презентации проекта.

"Команда предпринимателей высказала инициативу здесь создать "Менделеев парк". То есть [этот парк] был бы еще и брендом, олицетворяющим Тобольск через концептуальные элементы: ресторан "Лаборатория", фонтан "Колба", колесо обозрения "Формула Тобольска", - представил проект парка глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Согласно проекту парка, ориентировочный бюджет составит 800 млн рублей. Завершить строительство парка планируется в 2024 году.

Инвестиционный проект создания парка культуры и отдыха "Менделеев парк" презентовали в четверг в Тобольске. Разместить парк предложено на территории существующего парка "Ландшафтный парк им. В. В. Юдина", его территория занимает площадь 1,9 га, есть перспектива развития парка площадью 11 га.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что в Тобольске существует потребность в создании семейного парка отдыха. В рамках проекта "Капитаны бизнеса" сформирована совместная идея по созданию на территории города Тобольска пространства - центра культурной и развлекательной жизни города, точку притяжения горожан и гостей столицы, использовав образ Д. И. Менделеева.