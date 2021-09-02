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Восточный экономический форум

Песков: пандемия может продлиться еще долго, но жизнь не должна останавливаться

По словам представителя Кремля, "то, что Россия, несмотря на продолжающуюся пандемию, провела ПМЭФ и сейчас проводит форум во Владивостоке, это очень-очень важно"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса может продолжаться еще долго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что Россия, несмотря на продолжающуюся пандемию, провела форум в Питере (ПМЭФ - прим. ТАСС) и сейчас проводит форум во Владивостоке, это очень-очень важно, потому что пандемия и сам этот коронавирус, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь, - подчеркнул представитель Кремля в четверг в интервью телеканалу "Известия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). - Да, жизнь может продолжаться в комбинированном режиме - половина в очном формате, половина в цифровом. Тем не менее я считаю, что практика проведения подобных мероприятий и неостановка жизни чрезвычайно важны".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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