В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание трех загрязняющих веществ

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, фенола и сероуглерода зафиксировано в атмосфере Омска, жители которого в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на плохую экологию. Как сообщила в четверг пресс-служба регионального Минприроды, выезд передвижной эколаборатории был организован после массовых жалоб населения на химический запах.

Жители Омска во время прямой линии пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"В ночное время в связи с массовыми обращениями граждан Ленинского округа организован выезд эколаборатории. Отобраны пробы атмосферного воздуха в двух точках: ул. 3-я Ленинградская, зафиксированы превышения ПДК этилбензола в 1,7 раза и фенола - в 1,16 раза; ул. 3-я Молодежная, 69, зафиксировано превышение ПДК сероуглерода в 4,56 раза", - сообщила пресс-служба.

По предварительным данным, источником загрязнения является объект, подлежащий федеральному экологическому надзору, поэтому информация о выявленных нарушениях передана в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.