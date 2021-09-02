Путин считает, что форму обеспечения медпомощи в малых населенных пунктах нужно менять

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать над изменением формы оказания медицинской помощи в малых населенных пунктах.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума, губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что для обеспечения доступности медпомощи регионы вынуждены содержать организации, не соответствующие нормативам Минздрава. Так, вместо ФАПов и врачебных амбулаторий функционируют районные больницы, но они не получают достаточного финансирования на свое содержание, так как не могут выполнить нормативные объемы медпомощи из-за низкой численности населения.

"Что касается ОМС, мы же понимаем, здесь объективно было сказано по поводу малочисленных населенных пунктов. Форму надо менять тогда, надо подумать над этим, как это сделать так, чтобы это соответствовало реалиям, жизни соответствовало, а не нашим каким-то представлениям о том, как хорошо было бы, если бы достаточно было этих ресурсов", - сказал Путин. Он призвал "посмотреть, подумать об этом и эти формы поменять".

В свою очередь Носов подчеркнул, что это "особенность, а не неэффективность организации здравоохранения дальневосточников". "Это плата за обеспечение доступности медпомощи. И эту особенность не учитывает на данный момент методика ОМС", - подчеркнул Носов. Он также добавил, что нормативы ОМС не обеспечивают зарплату уже работающему медперсоналу при общем дефиците медработников.