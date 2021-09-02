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Автовладельцев в Подмосковье призвали быть аккуратными на дорогах из-за заморозков

В регионе в ночь с пятницы на субботу ожидается от 2 до 7 градусов, местами вероятны заморозки до минус 1 градуса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Автомобилистов в Подмосковье просят быть аккуратными на дорогах из-за заморозков, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Об этом сообщается в четверг в Telegram-аккаунте пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Подмосковье в ближайшие сутки ожидаются заморозки. Минтранс Московской области просит водителей быть особо аккуратными при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, не превышать скоростной режим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с пятницы на субботу в Подмосковье ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов. При этом местами вероятны заморозки до минус 1 градуса.

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