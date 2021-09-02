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Власти Екатеринбурга выделят дорожки для организации движения электросамокатов

Организуют и зоны виртуальной парковки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют выделить дорожки на нескольких десятках улиц города для организации движения электросамокатов, а также для снижения напряженности в обществе по данному вопросу. Об этом написал глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram в четверг.

"Сейчас мы обследовали несколько десятков улиц Екатеринбурга и определили возможные места организации выделенных велодорожек. Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки (обозначенные зоны для парковки, не оборудованные специальными конструкциями для закрепления самокатов - прим. ТАСС)", - написал Орлов.

По информации главы города, около 260 тыс. жителей Екатеринбурга воспользовались кикшеригом в 2021 году. В наиболее людных местах города скорость электросамокатов сервиса Whoosh ограничена до 15 км/ч.

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