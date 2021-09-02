В Псковской области возбудили дело о попытке унаследовать деньги умершего главы банка

ТАСС, 2 сентября. Уголовное дело о покушении на мошенничество возбудили в Псковской области в связи с попыткой унаследовать по подложным документам более 1 млрд рублей умершего руководителя "Великие Луки банк". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 2021 года в нотариальную контору города Великие Луки обратились представители иностранной организации, которые заявили о наличии права на наследство умершего главы банка на сумму, превышающую 1 млрд рублей. "В обоснование своего права на наследство [представители организации] предоставили подложные документы о договоре займа на сумму 12 млн евро, заключенного между умершим - руководителем коммерческого банка "Великие Луки Банк" и немецкой компанией", - сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По итогам проверки выяснилось, что иностранная организация, которая предъявила претензию, ликвидирована.

Прокуратура не уточнила имя умершего директора, однако, по данным СПАРК, бенефициаром "Великие Луки банк" является Сергей Слесарев, который исключен из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в сентябре 2020 года по причине смерти. Как сообщали региональные СМИ, Слесарев погиб 27 августа 2020 года в ДТП на трассе Москва - Балтия в Великолукском районе при столкновении фуры и автомобилей KIA и Mercedes, за рулем которого находился директор банка.