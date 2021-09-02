Ополченцы в Панджшере передали талибам тела их бойцов, погибших в столкновениях

ТАСС, 2 сентября. Силы сопротивления в афганском Панджшере передали членам движения "Талибан" (запрещено в РФ) тела 40 их бойцов, убитых в ходе столкновений в районе Шотуль. Об этом заявил в четверг представитель антиталибского ополчения Фахим Дашти.

"Противник неоднократно предпринимал попытки войти в район Шотуль [провинции Панджшер] из Джабель ас-Сараджа, но каждый раз терпел неудачу", - заявил Дашти. По его словам, оставленные тела погибших передали талибам при посредничестве старейшин поселка Гульбахар.

Дашти уточнил, что в течение дня боев на этом направлении не было. Силы сопротивления контролируют все подступы к Панджшеру, добавил он.

Талибы уже больше недели держат в осаде Панджшер, а последние несколько дней сообщается о столкновениях сторон на подступах к региону. Радикалы пытаются захватить форпосты сопротивления. Дашти ранее заявлял, что в общей сложности в ходе боев были убиты около 350 талибов. О потерях со стороны сопротивления он не сообщил.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. Президент Ашраф Гани 15 августа сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.