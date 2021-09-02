Сноуден считает, что у него нет шансов стать лауреатом Нобелевской премии мира

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден слабо оценил свои шансы получить Нобелевскую премию мира, на которую он был выдвинут вместе с основателем организации Wikileaks Джулианом Ассанжем и его информатором Челси Мэннинг.

"Этого никогда не случится. Никто мне премию не даст", - сказал он в четверг в интервью в рамках марафона "Новое знание".

По мнению бывшего сотрудника АНБ, Ассанжа результат этого выдвижения также мало интересует. "Такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он, ради какой-то оподленной цели, они ведь это делают не для наград, а ради этой цели", - добавил он.

Мало оптимизма Сноуден проявил и при оценке своих перспектив в изучении русского языка. "Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня. Так что моему сыну придется учить меня русскому" - добавил он.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в РФ, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории. В январе этого года лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган выдвинула его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, а также кандидатуры Ассанжа и Мэннинг.