Украина готова принять беженцев из Афганистана

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба миграционного ведомства.

"Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов", - отметило агентство "Украинские новости". При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.

В то же время в четверг стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание "Детектив Инфо", ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

МВД предложило рассмотреть вопрос о размещении трех тысяч афганских беженцев на Украине в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области: в выставленных на торги "Ирпенском исправительном центре" и Бучанской исправительной колонии. Часть беженцев Украина готова поселить в специальных пунктах и депортационных центрах.

В конце августа 370 эвакуированных в Украину афганцев попросили о предоставлении им статуса беженцев или обеспечить их дополнительной защитой. В минувшую субботу Украина заявила, что вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. В то же время Киев заверял, что при необходимости эвакуация будет продолжена.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.