Голосование на выборах в Госдуму РФ. Процедура и избирательный бюллетень

17 сентября начнется голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов РФ

Половина депутатского корпуса (225 парламентариев) избирается по единому федеральному округу (по партийным спискам), другая — по 225 одномандатным округам (один депутат от одного округа). Форма бюллетеня Избирательный бюллетень — официальный документ (бумажный или электронный бланк), содержащий фамилии кандидатов в депутаты, а также наименование политических партий, участвующих в выборах. Он выдается избирателям в дни голосования. Для получения бюллетеня на избирательном участке нужно предъявить членам участковой избирательной комиссии паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ. В случае дистанционного электронного голосования (проводится в семи субъектах РФ — Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях) избиратель получит бюллетень в электронном виде после прохождения процедур идентификации и аутентификации на Едином портале госуслуг или на сайте mos.ru. Избирателям будут выданы два экземпляра для голосования: по единому федеральному и одномандатному округам. Граждане, не имеющие регистрации на территории РФ, получат один бланк для голосования по федеральному округу. Формы избирательных документов утверждены Центризбиркомом РФ 11 августа 2021 года.

На эту тему Что изменилось в процедуре выборов в 2021 году

Бюллетени для голосования по партийному списку напечатаны на белой бумаге с фоновой защитной сеткой светло-синего цвета с лицевой стороны, для голосования по одномандатному округу — на белой бумаге с фоновой сеткой зеленого цвета. Ширина бюллетеней составляет 21 см, длина — в зависимости от количества партий и кандидатов. В правом верхнем углу бланка предусмотрено место для специальной защитной марки с голограммой, подписей двух членов избиркома с правом решающего голоса и печати. Бюллетени печатаются на русском языке, а также, по решению региональных избиркомов, на государственном языке республики или языках народов, проживающих на данной территории. Содержание бюллетеней В бюллетене по федеральному округу приводятся названия партий и их эмблемы, расположенные в соответствии с местом, определенным жеребьевкой. На предстоящих выборах места партий распределены следующим образом: КПРФ; Российская экологическая партия "Зеленые"; ЛДПР; "Новые люди"; "Единая Россия"; "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"; "Яблоко"; Партия роста; Российская партия свободы и справедливости; "Коммунисты России"; "Гражданская платформа"; "Зеленая альтернатива"; "Родина"; Партия пенсионеров. Ниже в соответствии с требованиями федерального законодательства должны размещаться имена всех кандидатов, включенных в общефедеральную часть списка, затем номер соответствующей региональной группы и имена первых трех кандидатов в ее составе.

На эту тему Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

Однако при регистрации более десяти федеральных списков, как в период текущей парламентской кампании, в бюллетене приводятся только наименования политических партий и их эмблемы. Сведения о кандидатах, включенных в общефедеральную часть, номер соответствующей региональной группы и ее первая тройка указываются не в избирательном бюллетене, а в специальном информационном материале, который располагается в кабинке для голосования или на участке. В бюллетене для голосования по одномандатному округу имена кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Приводятся данные о годе рождения, месте жительства, основном месте работы (службы) и должности, способе выдвижения — от партии или путем самовыдвижения, членстве в политической партии или общественном объединении (при наличии) и статус в них. Если в округе баллотируются полные тезки, сведения о них размещаются в соответствии с датами рождения. Если кто-либо из кандидатов менял фамилию или имя в течение года до назначения выборов или в период избирательной кампании, в бюллетене также указываются их прежние имена и фамилии. Если по одномандатному округу баллотируются более десяти кандидатов, то подробные сведения о них указываются не в бюллетене, а в специальном информационном материале. В бюллетень должны быть внесены данные о наличии судимости у кандидатов. Если кто-либо из них является иностранным агентом или аффилированным с ним лицом, то эти сведения также включаются в избирательный документ. На предстоящих выборах только в списке "Яблока" есть кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функцию иноагента.

На эту тему Кто ведет партии на выборы в Госдуму РФ. Краткие биографии кандидатов

Справа от сведений о каждом кандидате или партии находится пустой квадрат. Графа "против всех" в бюллетене на выборах в Госдуму отсутствует. Заполнение бюллетеней Голосование проводится с 08:00 до 20:00 по местному времени 17, 18 и 19 сентября. Избиратель, получивший бюллетень, должен поставить любую отметку напротив выбранного им кандидата и партии в бумажном или электронном бланке (в специальном квадрате). На участке заполнять бумажный бюллетень необходимо в специально оборудованной кабинке или на столе, огражденном ширмой. Затем избиратель должен опустить бланк в ящик для голосования. В случае использования прозрачных ящиков бюллетень рекомендуется сложить лицевой стороной внутрь. Избиратель, который нуждается в помощи при заполнении бюллетеня (например, пожилой человек), должен сообщить об этом комиссии. Помочь ему может любой присутствующий на участке, кроме членов избиркома, наблюдателей, кандидатов или их представителей. При этом комиссия обязана зафиксировать сведения о том, кто оказал помощь. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением избирательной комиссии субъекта Федерации. Голосование с использованием технических устройств На участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бланк в расправленном виде, лицевой стороной вниз необходимо поместить в считывающее устройство. Если голосование ведется с помощью электронных комплексов (КЭГ), то бумажные носители не нужны. Избиратель получает одноразовый штрихкод (карту), который вставляет в разъем устройства и голосует, касаясь сенсорного экрана, на котором отображается электронный бюллетень. При использовании КОИБ и КЭГ голоса подсчитываются автоматически. Бюллетени для голосования с помощью КОИБ печатаются на однородной целлюлозной бумаге белого цвета более высокой плотности, чем для обычных бюллетеней. Поверхность бумаги не должна иметь вкраплений краски и каких-либо покрытий. Ширина бланков — 21 см.

На эту тему В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

На выборах 2016 года КОИБ были оснащены 5480 избирательных участков в 727 населенных пунктах 39 субъектов РФ, КЭГ — 671 участок в 193 населенных пунктах 14 регионов. Всего эти технические средства применялись в 52 субъектах Федерации (в Ростовской области использовались и КОИБ, и КЭГ). Электронное голосование При проведении дистанционного электронного голосования (с 08:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября) анонимизированные результаты волеизъявления избирателей по мере их формирования незамедлительно зашифровываются с помощью ключа зашифрования и сохраняются в базе данных программно-технического комплекса ДЭГ. После завершения голосования 19 сентября они расшифровываются с использованием ключа расшифрования. Затем составляется электронный протокол об итогах дистанционного электронного голосования. Действительные и недействительные бюллетени Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он может попросить новый экземпляр. На испорченном бланке член избиркома делает соответствующую запись и погашает его (отрезает левый нижний угол бланка). При подсчете голосов такой экземпляр учитываться не будет, как и бюллетени "неустановленной формы" (например, разорванные бланки, с отсутствием печати, марки, подписей членов комиссии). Если избиратель не поставит ни одного значка в квадраты напротив кандидатов и партий либо проставит в бюллетене больше отметок, чем допустимо, такой бланк будет признан недействительным. Эти экземпляры учитываются при подсчете общего количества голосов избирателей, однако не будут засчитаны ни за кого из кандидатов. Наличие каких-либо надписей или рисунков, сделанных избирателем на бюллетене за пределами клеточек для голосования, не имеет значения. Такой экземпляр будет считаться действительным или нет на общих основаниях. Неиспользованные бюллетени погашаются после окончания времени голосования в последний день выборов и хранятся в опечатанном виде вместе с другими документами избирательной комиссии. Хранение бумажных бюллетеней до подсчета голосов

На эту тему Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ