В Туве некоторым заведениям частично разрешили работать при полной вакцинации персонала

ТАСС, 2 сентября. Ряду учреждений культуры, спорта, образования и бизнеса разрешено частично возобновить деятельность в Туве при условии полной вакцинации персонала от коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

Власти Тувы в середине июля ввели локдаун в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Была приостановлена деятельность предприятий из сферы услуг, розничной торговли непродовольственными товарами, работа парков, скверов и игровых зон, культурных и образовательных учреждений.

"Частично возобновлена деятельность ряда культурных, спортивных и образовательных учреждений, а также объектов, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты <...>. При условии проведения полной дезинфекции помещений и оборудования, создания условий для соблюдения комплекса профилактических мер и при обязательной вакцинации всех работников против COVID-19", - сообщила пресс-служба.

В их число вошли Национальный музыкально-драматический театр, кинотеатр "Найырал" и автошколы с ограничением наполняемости не более 25% от посадочных мест. Бассейны, ледовые катки, предприятия из сферы фитнеса, салоны красоты и парикмахерские с ограничением наполняемости не более 50%, которым нужно организовать обслуживание посетителей по предварительной записи и по абонементам. Гостевые дома и базы отдыха могут работать при условии размещения посетителей не более 30% от площади помещения и наличия у них сертификата о прививке от COVID-19, отрицательного результата анализа либо анализа на антитела. Обязательное условие на объектах, возобновивших деятельность, - соблюдение запрета на проведение любых массовых мероприятий, независимо от цели и места проведения.

Кроме этого, к сдаче экзаменов на получение водительских прав не будут допускать граждан, не имеющих: сертификата о прививки от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста со сроком действия не более трех дней, а также анализа на антитела к COVID-19 со сроком действия не более 60 дней.

В Туве зарегистрировано почти 25 тыс. случаев коронавируса; 250 человек умерли. Полный курс вакцинации прошли 79 687 человек.