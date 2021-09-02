В Екатеринбурге планируют построить крытый гребной слаломный канал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют построить в Екатеринбурге крытый гребной слаломный канал. Подготовлено техзадание на разработку проектной документации объекта, сообщил в четверг губернатор Евгений Куйвашев на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России.

"Мы подготовили техзадание уже на разработку проектной документации. Мы предложили федерации гребного слалома подключиться к этой работе. И, безусловно, мы со своей стороны выполним все на себя взятые обязательства согласно бюджетным правилам - софинансированию в реализации проекта. Если вы нам поможете включить эту программу в федеральное софинансирование, мы, безусловно, еще быстрее реализуем этот проект", - цитирует департамент информационной политики региона Куйвашева, который обратился к Лаврову.

Глава региона добавил, что уже подобраны варианты площадок под размещение нового объекта спортивной инфраструктуры.

"Поскольку я здесь увидел свою старую подругу Олю Гвоздеву [заслуженный тренер России по гребному слалому], хочу проинформировать, что Евгений Владимирович [Куйвашев] выразил полную поддержку идее строительства крытого канала для гребного слалома. Мы этим [вопросом софинансирования] займемся", - цитирует департамент слова Лаврова со встречи со спортивным сообществом региона.