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Почти треть взрослого населения в Татарстане вакцинирована от COVID-19

Привиты 1 004 946 человек

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Почти треть взрослого населения в Татарстане вакцинирована от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава региона.

"Все взрослое население - 3 057 308 человек. Привиты 1 004 946 человек, это 32,8% от взрослого населения", - сообщили в Минздраве.

На 2 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 560 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 22 358 человек, в том числе 57 - за минувшие сутки.

По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, ситуация по заболеваемости ухудшается, заболевание переносится людьми все тяжелее. Это большая нагрузка прежде всего для врачей. Как отметила Галимова, вакцинация - единственное решение вопроса.

Ранее глава республики Рустам Минниханов отметил, что пока повода расслабляться нет, эксперты говорят об осенней волне пандемии.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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