Суд запретил работы в казарме ВДВ, обрушившейся в Омске в 2015 году

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Омский гарнизонный военный суд по ходатайству Министерства обороны РФ запретил любые виды работ в казарме 242-го учебного центра ВДВ в Омске, в результате обрушения которой в июле 2015 года погибли 24 человека. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Ранее Минобороны РФ подало ходатайство о прекращении экспертных работ в здании казармы и его последующем сносе, мотивируя это опасениями за безопасность экспертов. 31 августа прокуратура, по инициативе которой суд назначил повторную строительно-техническую экспертизу, подала ходатайство о прекращении производства экспертизы. "Суд запретил любые работы в казарме", - сказал собеседник агентства. По его словам, ходатайство гособвинения о прекращении производства экспертизы пока не рассмотрено. "Но очевидно, что невозможно полноценно проводить экспертизу при запрете работ в казарме", - отметил он.

Обрушение казармы в военном городке Светлом под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. Еще 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами.

Следствие установило, что при строительстве казармы в 1970-х годах были допущены нарушения. В 2012 году здание было признано аварийным, в нем был проведен капитальный ремонт без составления проектной документации и учета технического состояния здания. Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы.