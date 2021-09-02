Новый светомузыкальный фонтан открыли в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый светомузыкальный фонтан торжественно запустили в эксплуатацию в центре Владивостока в четверг, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Идея появления такого фонтана появилась пять месяцев назад, тогда губернатор края Олег Кожемяко и председатель правления Сбербанка Герман Греф обсудили и утвердили этот проект. И в рекордно короткие сроки, за 2,5 месяца, его удалось реализовать. Несомненно, это украшение города и новое место притяжения для взрослых и детей", - сказала на торжественном открытии председатель правительства Приморья Вера Щербина, которую процитировала пресс-служба.

Вечером после торжественного запуска фонтана под звуки классики на 15-метровую высоту взметнулись струи воды, подсвеченные множеством цветов. На сцене перед фонтаном выступили артисты Приморской сцены Мариинского театра. Зрителям продемонстрировали "умные" функции объекта: на фоне водяных струй был спроецирован отрывок из образовательной программы и с видами Владивостока. "Этим приморский фонтан уникален, несмотря на то, что Сбербанк построил более 20 фонтанов в российских городах", - отмечается в сообщении.

Фонтан не имеет чаши, это позволяет трансформировать пространство площади: когда система включена, фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована как общее пространство площади.

На месте строительства фонтана в начале апреля был обнаружен тоннель, построенный в начале XX века. Экспертиза установила, что тоннель является частью системы городского поверхностного водоотвода, построенного в период от 1900-го до 1950 года. Первоначальный облик объекта был изменен в советское время с использованием железобетонных сводов. Специалисты установили, что сооружение не может быть определено как полноценный объект культурного наследия, но является элементом исторической среды Владивостока.

Обязательным условием для продолжения строительства фонтана стала консервация тоннеля.