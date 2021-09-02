Поисковики нашли останки 76 солдат времен войны вблизи поселка Тельмана в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Поисковые отряды обнаружили захоронение останков 76 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны на участке вблизи поселка Тельмана в Ленинградской области. Об этом сообщил в региональном пресс-центре ТАСС первый заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

В июне в СК сообщали о расследовании уголовного дела в отношении генерального директора компании "Эврикал" по п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение воинских захоронений, совершенное группой лиц"), которой принадлежит участок с захоронением. Было установлено, что рабочие предприятия, наткнувшись на останки, никому не сообщили и решили вывезти грунт вместе с ними. Следователи задержали гендиректора ООО "Эврикал", суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Результатом нашей работы стало обнаружение на территории площадью всего 6 га останков 76 человек. По солдатским медальонам удалось установить 11 судеб. Документы еще двоих находятся на экспертизе, они сильно повреждены. Двое военнослужащих уже отправлены родственникам для захоронения", - сказал Мачинский.

По его словам, работы стартовали 8 июня, в них приняли участие поисковики из Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ярославля. В этом сезоне поисковые работы завершились обнаружением еще двух крупных братских могил на соседнем участке, который находится в собственности одного из руководителей компании "Эврика". "Планируется начать масштабные поисковые работы на этом участке весной 2022 года", - уточнил Мачинский.

Как отметила на пресс-конфереции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, поисковые работы следующего года вблизи поселка Тельмана будут включены в общий план поисковых работ, который движение согласует в Минобороны. Экспедиция будет проходить с 20-х чисел апреля по 9 мая, в преддверии Дня Победы. Также в план входит проведение разведочных работ на этой территории.