В Курске по делу о похищении людей осудили участников ОПГ

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил участников преступного сообщества к срокам от семи до 13 лет в колонии по ряду тяжких преступлений, в том числе уголовному делу о похищении людей, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Главу преступного сообщества Виктора Панюшина, куда вошли также 12 жителей Курской и Белгородской областей, задержали на Украине по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе похищении людей, организации азартных игр в мае 2020 года.

"Суд приговорил: Романова Н. Н. - семь лет лишения свободы, Головина С. В. - семь лет лишения свободы, Гончарова А. В. - 13 лет лишения свободы, Пронина Д. В. - восемь лет лишения свободы, Шелехову О. С. - девять лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, совершенное организованной группой, повлекшее иные тяжкие последствия"), восьми преступлений по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Как отметили в пресс-службе суда, пятеро жителей региона входили в состав преступного сообщества, созданного Панюшиным.

Следствием и судом установлено, что в период с 21 июня 2012 года по 22 марта 2017-го пятеро жителей Курской области совершили ряд тяжких преступлений, в том числе похитили и удерживали двух человек в течение нескольких дней, умышленно причинили тяжкий вред здоровью одному из потерпевших. Также с 22 сентября 2014 года по 8 октября 2015-го одна из участниц преступного сообщества мошенническим путем за счет купли-продажи недвижимости получила более 9 млн рублей. от жителей Курской и Орловской областей.