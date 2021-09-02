Застройщик в Орле присвоил 121 млн рублей, перечисленных дольщиками

ТАСС, 2 сентября. Следователи в Орле возбудили уголовное дело по факту присвоения строительной компанией 121 млн рублей, перечисленных участниками долевого строительства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств участников долевого строительства. Участниками долевого строительства своевременно были перечислены свыше 121 млн рублей, также для завершения строительства были привлечены кредитные и заемные средства в сумме свыше 297 млн рублей, однако руководством ООО "Унистрой" указанные средства были похищены и перечислены на счета иных организаций", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере").

По данным следствия, с октября 2016 года по январь 2021-го руководство "Унистрой" и участники долевого строительства жилого комплекса в Северном районе Орла заключили договор о долевом строительстве дома. По условиям договора, компания должны была ввести дом в эксплуатацию и передать его дольщикам не позднее апреля 2019 года. В настоящее время руководитель "Унистрой" задержан.