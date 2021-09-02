В Грозном ко Дню города откроют крупнейший в России конно-спортивный комплекс

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Уникальный для России конно-спортивный комплекс откроется в Грозном на День города, который отмечается ежегодно 5 октября. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"5 октября мы откроем в Грозном новый современный ипподром международного стандарта, не имеющий аналогов в России. Реализуется грандиозный проект в поселке Шейха Изнаура Несерхоева (бывшее с. Пригородное), который с недавних пор включен в состав городского округа. Также построены конюшни, трибуны, ветеринарный пункт, бассейны, тренажерные комплексы, а по периметру установлена уникальная система освещения последнего поколения", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Весь комплекс охватывает площадь около 170 га земли и включает в себя зрительские трибуны на более 2 тыс. человек. Также на территории комплекса оборудовано семь конюшен, яблоневый сад и земельный участок для выращивания овощных культур. База предоставит условия для семейного отдыха, спортивной и любительской рыбалки.

В перспективе будет налажено и конепроизводство. Специалисты планируют вывести чеченскую скаковую породу лошадей. Успехи в этом направлении уже имеются.

О Грозном

История города началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".