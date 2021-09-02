Отстранение непривитых волгоградских медиков не повлияло на работу больницы в Урюпинске

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Отстранение десяти сотрудников от работы в Урюпинской центральной районной больнице не отразилось на деятельности медучреждения, сообщили ТАСС в ЦРБ.

Ранее ряд местных СМИ сообщил, что в Урюпинской центральной районной больнице отстранили от работы медработников, среди которых якобы есть реаниматологи, терапевты, гинекологи и анестезиологи. По их данным, отстраненные от работы специалисты отказались вакцинироваться от COVID-19.

"На функционировании больницы отстранение отказавшихся привиться десяти медработников не отразилось: в ней трудится 1 126 человек, все отделения ЦРБ работают в штатном режиме, проблем с оказанием помощи пациентам нет", - сказали в администрации ЦРБ.

По ее данным, сотрудников заранее уведомили, что до 30 августа они должны привиться от коронавируса, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". "Поэтому отстранение не вакцинированных сотрудников происходит на законных основаниях", - сказали в администрации ЦРБ.

Шесть из десяти отстраненных от работы медработников сейчас уже вакцинировались, предоставили соответствующие документы и теперь допущены к работе. Еще один медработник согласился сделать прививку от COVID-19 в течение двух ближайших дней. Оставшиеся трое достигли определенного возраста и в связи со сложившейся ситуацией еще не приняли решение, будут ли прививаться или уходить на заслуженный отдых, уточнили в ЦРБ.

Ранее руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей региона обязали в срок до 30 августа организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30 сентября - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. В списке тех, кто подлежит обязательному вакцинированию, - представители 15 сфер экономики региона. Обязанность вакцинироваться не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.