Google выпустила дудл в честь Дня независимости Вьетнама

ХАНОЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл отмечаемому 2 сентября Дню независимости Вьетнама. Нажав на дудл, изображающий вьетнамский флаг, пользователи смогут увидеть ссылки на страницы с информацией об истории Дня независимости Вьетнама.

По информации Google, вьетнамский флаг был поднят 2 сентября 1946 года в честь победы революции и создания нового государства - Демократической Республики Вьетнам. В этот праздник вьетнамцы часто вешают государственный флаг перед домом как символ сплоченности и солидарности. Именно поэтому Google использовал для своего дудла изображение вьетнамского государственного флага, развевающегося на фоне голубого неба.

Google уже не первый раз создает дудлы на вьетнамскую тематику. В марте прошлого года компания сделала дудл, посвященный известному в мире вьетнамскому сэндвичу бань ми. Поводом для создания картинки стала годовщина внесения вьетнамского слова "бань ми", которое в переводе на русский язык означает "хлеб", в Оксфордский словарь английского языка.

Дудлы Google - это забавные картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google) и локальные - их можно увидеть только в одной или нескольких странах.