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Более 200 га леса намерены восстановить в Оренбургской области осенью 2021 года

На территории региона высадят 1,5 млн новых деревьев

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Сеянцы лиственных и хвойных пород деревьев в количестве около 1,5 млн штук планируют высадить осенью 2021 года в Оренбургской области благодаря всероссийской акции "Сохраним лес", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Предстоящей осенью в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Оренбургской области планируется высадить около 1,5 млн сеянцев лиственных и хвойных пород на площади более 200 га лесного фонда", - сказано в распространенном сообщении.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области всего за два года на территории региона высажено около 7,5 млн деревьев. Запланированные посадки помогут в том числе восстановить часть лесов, уничтоженных в результате лесных пожаров летом 2021 года.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в сентябре 2019 года. Посадка деревьев проводится при поддержке Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в рамках нацпроекта "Экология".

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