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Путин: форум "Евразия Global" в Оренбурге объединяет талантливую молодежь из многих стран

Президент отметил, что приоритетное место в повестке форума занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, а также формирования в мире объективного, правдивого облика России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям VI международного молодежного форума "Евразия Global", который проходит со 2 по 8 сентября в Оренбурге. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Рад приветствовать вас на международном молодежном форуме "Евразия Global", проходящем под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении ряда лет ваш форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран и по праву считается одним из наиболее значимых событий в международном молодежном календаре. В центре внимания участников встреч - обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов в самых разных сферах деятельности, укрепление профессиональных связей и личных, человеческих контактов", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что приоритетное место в повестке форума занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, а также формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства.

Путин также подчеркнул, что 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития, что для участников форума является отличной возможностью внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед национальными экономиками, в развитие молодежного предпринимательства, науки, техники, творчества.

"Уверен, что насыщенная программа форума, богатая палитра деловых, культурных, спортивных мероприятий позволят вам с пользой провести это время, откроют для вас новые горизонты и в учебе, и в работе, и в жизни", - добавил президент.

Международный молодежный форум "Евразия Global", по данным пресс-службы правительства Оренбургской области, входит в число семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Мероприятие проводится по инициативе правительства Оренбургской области, поддержано президентом России, второй год подряд проходит под патронатом ЮНЕСКО.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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